İran’dan Afganistan’daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Afganistan'ın Daykundi ve Gor vilayetleri sınırında bulunan Karyudal bölgesinde IŞİD tarafından Şii Hazaralara düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Kenani, saldırıda şehit olanların ailelerine başsağlığı, yaralılar için de Allah’tan acil şifalar diledi.

Sorumlu yetkililerin terörle mücadele tedbirlerini desteklediğini belirten Kenani, bu suçun faillerinin cezalandırılması için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

Afganistan'ın Daykundi ve Gor vilayetleri sınırında bulunan Karyudal bölgesinde Şii Hazaralara saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. IŞİD, saldırının sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu.