Boeing çalışanları grev yapıyor

Reuters'in haberine göre, Boeing havacılık şirketi çalışanları bir kez daha greve gitmeye hazırlanıyor.

Medya raporlarına göre, 30 binden fazla Boeing çalışanı, çoğunluğun yeni iş sözleşmesine karşı oy vermesinin ardından Cuma günü grev yapmaya hazırlandı.

Medya raporları, Seattle ve Oregon şehirlerindeki Boeing çalışanlarının, Boeing ve Uluslararası Havacılık İşçileri Derneği tarafından önerilen deneme anlaşmasını reddettiğini ve %94,6 oranında olumsuz oy verdiklerini belirtti.

Medya kuruluşları, Boeing çalışanlarının yüzde 96'sının grev lehine oy kullandığını ve bu oranın iş durdurma için gereken üçte iki çoğunluktan çok daha yüksek olduğunu bildirdi.

Boeing çalışanları, maaşlarının artırılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor. Şirketin yüzde 25'lik maaş artışı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve emeklilik yardımlarının artırılması teklifine rağmen, çalışanlar sendikası %40 civarında bir maaş artışı talep ediyor.