İngiltere'nin "Suçun Önlenmesi Bakanı"nın çantası çalındı!

Russia Today'in haberine göre, İngiliz bakanın çantası, bir polis konferansında çalındı. İngiltere'nin Polis ve Suçun Önlenmesi Bakanı Diana Johnson, üst düzey polis yetkililerine hitaben bir konuşma yaparken çantası çalındı.

Bu olay, Salı günü Kenilworth'te düzenlenen Polis Denetçileri Derneği'nin (PSA) yıllık konferansında gerçekleşti. Polis, bu olayın yaşandığı otelde hırsızlık olayını soruşturduklarını bildirdi. Olayla ilgili 56 yaşındaki bir adam hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı, ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Bakan Johnson, konuşmasında İngiltere sokaklarına hukukun üstünlüğüne saygıyı geri getirme sözü verirken ve polise duyulan saygının yıllar içinde azaldığına değinirken, çantası çalındı.