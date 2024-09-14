Elon Musk'ın mal varlığına el konuldu

Russia Today'in haberine göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi, "X" ve "Starlink" şirketlerinin CEO'su Elon Musk’ın banka hesaplarının dondurulmasını kaldırırken, ceza olarak 3.3 milyon dolar hesaptan çekildi.

Brezilyalı yargıç Alexandre de Moraes, ağustos ayı sonunda "X" sosyal medya platformunun Brezilya'da faaliyet göstermesini yasakladı. Ayrıca, "Starlink" şirketini "X ekonomik grubunun" bir parçası olarak tanımlayarak bu şirketin mal varlıklarını da dondurdu.

Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, cezanın tamamının ödenmesi nedeniyle Moraes'in hesapların dondurulmasına gerek kalmadığına karar verdiği ve bu şirketlere ait finansal varlıklar, araçlar ve gayrimenkullerin dondurulmasının kaldırılmasına hükmettiği belirtildi.

Mahkeme kararına göre, toplamda 18.35 milyon real (yaklaşık 3.3 milyon dolar) hesaptan çekildi. Mahkeme, bu şirketlerin, mahkeme kararının ardından içeriği kaldırmamaları ve hukuk temsilcilerini Brezilya'dan çekmeleri nedeniyle cezalandırıldığını belirtti.

Musk, bu varlıkların el konulması hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ay başında, Starlink hesaplarının dondurulmasını "tamamen yasa dışı" olarak nitelendirerek, bu şirketin tamamen bağımsız olduğunu ve hissedarlarının farklı olduğunu iddia etmişti. Ayrıca misilleme olarak Brezilya'nın varlıklarına karşı yasal işlem başlatmakla tehdit etti.

Musk, "X" platformunda şu şekilde yazdı: "Brezilya hükümeti yasa dışı bir şekilde el koyduğu varlıkları iade edene kadar, Brezilya devletinin varlıklarına el konulması için yasal işlem başlatacağız. Umarım 'Lula' ticari uçaklarla seyahat etmekten keyif alır."

Moraes ayrıca "X"e bağlanmak için VPN kullanan kişilerin günlük 8.874 dolar para cezasına çarptırılacağı tehdidinde bulundu! Ancak bu cezanın uygulanmasına dair herhangi bir rapor bildirilmedi. Musk ve Brezilya hükümeti arasındaki anlaşmazlık, Nisan ayında Moraes'in eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bazı destekçilerinin hesaplarının silinmesi talimatını vermesinin ardından başlamıştı. Musk, bu talimatı yerine getirmeyi reddetti.