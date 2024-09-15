Galibaf'tan AB'nin "İran" iddiasına tepki

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumunda yaptığı açıklamada, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran’ın Rusya'ya balistik füze sevk ettiğine dair iddiasına tepki olarak “Batılı ülkelerin, özellikle de Avrupa troykasının İran hakkındaki asılsız suçlamaları, Siyonist rejimin etkisi altında oldukarının göstergesidir ve İran’a güvensizlik mesajı vermektedir”dedi.

Sahte rejimin asılsız iddialarını tekrarlamasının diplomasi ve müzakereye aykırı olduğuna inandıklarını belirten Galibaf, “Avrupalılar ve diğer Batılı ülkeler asılsız iddialarla daha fazla baskıya zemin hazırladığı sürece verimli bir diyalog gerçekleşmeyecek” ifadesinde bulundu.

Galibaf ayrıca İran’ın yerli imkanlarla ürettiği "Çemran 1" araştırma uydusunun, "Kaim-100" uydu taşıyıcısıyla başarılı bir şekilde uzaya fırlatılmasından dolayı İran halkını, Savunma Bakanlığı'ndaki bilim adamlarını ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu ve Silahlı ve Hava ve Uzay Kuvvetlerini tebrik etti.

2024 Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan Milli sporcuları kutlayan Galibaf, “Oturarak Voleybol Erkek Milli takımının şampiyonluğu, halter ve cirit atmada dünya rekorunu kırmak ve İranlı kadın sporcu Sareh Cevanmerdi’nin altın madalya kazanması Paralimpik Oyunları'nın gurur verici noktalarından biriydi” şeklinde konuştu.