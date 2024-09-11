Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD'nin New York kentinde açılışı yapılan BM Genel Kurulu'nun 79'uncu oturumunda 28 Eylül 2024 tarihinde konuşma yapacağıni ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğini duyurdu.

Zaharova, “Rus heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık ediyor. Lavrov'un, 24-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Genel Kurul Üst Düzey Haftası'nda 28 Eylül'de bir konuşma yapması planlanıyor.'' dedi.

'Lavrov, İranlı mevkidaşı Irakçi'yi Rusya'ya davet etti'

Zaharova ayrıca, Lavrov'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'yi Rusya'ya davet ettiğini bildirdi.