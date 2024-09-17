Hizbullah'tan İsrail'in siber saldırısıyla ilgili açıklama

Hizbullah'ın açıklamasında, bugün yerel saatle 15.30 sıralarında Hizbullah'ın çeşitli birim ve kurumlarında görevli bir dizi personele ait "Pagers" olarak bilinen mesaj alma cihazının infilak ettiğini bildirdi.

Açıklamada, "bu gizemli patlamaların şu ana kadar bir çocuk ve iki kardeşin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin çeşitli yerlerinden yaralanmalarına yol açtığı.'' ifadesine yer verildi.

Hizbullah uzmanlarının, "şu anda bu eşzamanlı patlamalara yol açan nedenleri belirlemek için kapsamlı bir güvenlik ve bilimsel soruşturma yürüttüğü" ifade edildi.

Açıklamada, ''Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki bir dizi hastanede yaralılara yönelik tıbbi ve sağlık hizmetleri yürüttüğü" kaydedildi.

"Kudüs yolundaki şehitlerimiz için Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz ve yaralıların acil şifalar bulması için dua ediyoruz." denilen açıklamada, Lübnan halkına, "Siyonist düşmanın yararına psikolojik savaşa hizmet etmek için bazı taraflarca yürütülen söylentilere ve yanlış ve yanıltıcı bilgilere dikkat etme" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Her düzeydeki direnişin ve çeşitli birimlerinin, Lübnan'ı ve onun sadık halkını savunmak için en yüksek düzeyde hazır olduğunu vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.