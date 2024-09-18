Kenani'den Siyonist rejimin terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada Lübnan'daki terör saldırısının, Siyonist rejimin ve onun paralı ajanlarının ortak operasyonlarının devamı ve tüm ahlaki ve insani ilkelere, uluslararası hukuka ve özellikle de uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğunu ve Uluslararası hukuka göre yargılanması gerektiğini söyledi.

Bu sadırıyı "Lübnan vatandaşlarını hedef alan katliam örneği" olarak değerlendren Kenani, İsrail'in, Filistin ile Lübnan başta olmak üzere bölgedeki terör eylemleriyle bölgeyi, uluslararası barış ve küresel güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

kenani sözlerinin devamında "Bu nedenle bu rejimin terör eylemleri ve onun yol açtığı tehditlerle karşı koymak açık bir zorunluluktur. Uluslararası toplum, siyonist yetkililerin işledikleri suçlara karşılık cezasız kalmasıyla ilgili derhal harekete geçmelidir." dedi.

Lübnan hükümeti ve halkına taziye ve dayanışma dileklerini ifade eden Kenani, patlamalarda yaralanan İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani dahil olmak üzere tüm yaralılar için şifa diledi.

Kenani, İran'ın Lübnan'a her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Ne olmuştu?

Ülke genelinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2800 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hizbullah Hareleti, ülke genelinde çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.