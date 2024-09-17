İran Kızılayı: Lübnan'a yardım etmeye hazırız

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, ''Kızılay Kurumu ve Sağlık Bakanlığı olarak, Lübnan'a sağlık ekipleri göndermeye ve patlama mağdurlarına hizmet sunmaya hazırız." dedi.

Kulivend, İran Kızılayı’nın Lübnanlı yaralıları ülkedeki hastanelere nakletmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Siyonist İsrail'in düzenlediği belirtilen siber saldırı sonucunda Lübnan'da çağrı cihazları eş zamanlı olarak infilak etti.

Ülke genelinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2800 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hizbullah Hareketi ise, İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.