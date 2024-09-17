İran Lübnan'a yönelik siber saldırıyı kınadı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Irakçi, Siyonist İsrail'in Lübnan vatandaşlarını hedef alan terör eylemini şiddetle kınadı.

Lübnan hükümeti ile halkına, şehit ve yaralıların ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Irakçi, İran’ın yaralıların tedavi için Tahran'a getirilmesi konusunda her türlü yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Irakçi, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Amani’nin de bu terör olayında yaralandığına dikkat çekerek, Lübnan hükümetine sağladığı acil tedavi tedbirleri için teşekkür ederken, Büyükelçi’nin son durumu hakkında bilgi aldı.

İran'a teşekkür eden Lübnan Dışişleri Bakanı da bu terör olayının Beyrut hükümeti tarafından titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Lübnan’da iletişim için kullanılan telsiz cihazlar eş zamanlı olarak birer birer patlamıştı.

Ülke genelinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2800 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hizbullah Hareleti, ülke genelinde çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.