Yemen Savunma Bakanı: Zaferin anahtarı ordumuzda

El-Meyadin'in haberine göre, Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi, ülkesinin Filistin davası, Mescid-i Aksa ve mazlumların yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

El-Atıfi, Yemen ordusunun zaferin anahtarlarına sahip olduğunu ve Siyonist düşman ve onun destekçilerine karşı uzun süreli bir savaşa hazırlandığını ekledi.

Dün, Yemen Ensarullah Hareketi'nin siyasi bürosu, Siyonist rejimin Lübnan'daki sivillere yönelik terör saldırısına sert tepki gösterdi.

Ensarullah’ın siyasi bürosu, Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı. Bu saldırı sonucu birçok Lübnan vatandaşı şehit olmuş veya yaralanmıştı.

Açıklamada, Siyonist rejimin Lübnan’daki sivillere karşı gerçekleştirdiği bu eylemin, tam anlamıyla bir savaş suçu ve Lübnan’ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Gazze’de ve Lübnan’da Siyonist rejimin işlediği bu suçların ABD'nin her seviyedeki desteğiyle gerçekleştiği vurgulandı.