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19 Eyl 2024 20:51

Yemen Savunma Bakanı: Zaferin anahtarı ordumuzda

Yemen Savunma Bakanı: Zaferin anahtarı ordumuzda

Yemen Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi, ülkesinin Siyonist rejime karşı uzun soluklu bir savaşa hazır olduğunu duyurdu.

El-Meyadin'in haberine göre, Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi, ülkesinin Filistin davası, Mescid-i Aksa ve mazlumların yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

El-Atıfi, Yemen ordusunun zaferin anahtarlarına sahip olduğunu ve Siyonist düşman ve onun destekçilerine karşı uzun süreli bir savaşa hazırlandığını ekledi.

Dün, Yemen Ensarullah Hareketi'nin siyasi bürosu, Siyonist rejimin Lübnan'daki sivillere yönelik terör saldırısına sert tepki gösterdi.

Ensarullah’ın siyasi bürosu, Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı. Bu saldırı sonucu birçok Lübnan vatandaşı şehit olmuş veya yaralanmıştı.

Açıklamada, Siyonist rejimin Lübnan’daki sivillere karşı gerçekleştirdiği bu eylemin, tam anlamıyla bir savaş suçu ve Lübnan’ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Gazze’de ve Lübnan’da Siyonist rejimin işlediği bu suçların ABD'nin her seviyedeki desteğiyle gerçekleştiği vurgulandı.

News ID 1920278

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