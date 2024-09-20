Siyonist İsrail'den Beyrut'a hava salırısı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyine F-35 tipi savaş uçağıyla hava saldırısı düzenledi.

İşgalci rejimin Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişi şehit oldu, en az 59 kişi yaraladnı.

Güney banliyölerde İsrail saldırısının olduğu yerde bulunan Sivil Savunma ve Kızılhaç çalışanları ile sağlık görevlileri, bölge sakinlerinden saldırı alanına gitmemelerini, yolları boşaltmalarını, toplanmamalarını, kurtarma operasyonlarına yer açmalarını istedi.

Güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyönlerinde düzenlediği saldırıda Hizbullah'in harekat komutanı İbrahim Akil'i hedef aldığını ileri sürdü.

Akil'in akıbeti henüz bilinmiyor.

Lübnan resmi haber ajansı, İsrail rejimini Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında beş çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.