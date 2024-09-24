Yunan basını: Türkiye F-35 programına dönecek

Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini devre dışı bırakması karşılığında, ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçakları programına geri alabileceğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’taki BM Genel Kurulu'ndaki konuşması ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı açıklamalar, Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programına geri dönme çabalarını yeniden gündeme taşıdı. Fidan, Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte, S-400’ler için bir “yaratıcı formül” arandığını belirtti.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, ABD’li yetkililer, S-400’lerin ya ABD’ye teslim edilmesini ya da İncirlik Üssü’nün ABD kontrolündeki bölümüne aktarılmasını önerdi. Ancak Türkiye'nin bu teklife olumlu yaklaşmadığı ve görüşmelerin sürdüğü iddia ediliyor. Ayrıca ABD’nin, Türkiye’nin F-35 programına geri dönüşünü S-400 meselesinin çözülmesine bağladığı ifade ediliyor.

Ne olmuştu?

Türkiye, 2002 yılında F-35 programına katılmıştı ve ilk savaş uçağını 2018’de teslim almıştı.

Ancak, 2019’da Rusya’dan alınan S-400 füze savunma sistemi nedeniyle ABD, Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı ve CAATSA yaptırımlarını uygulamaya başlamıştı.

Kathimerin gazetesinin iddiasına göre, Türkiye’nin S-400’leri devre dışı bırakması halinde, bu yaptırımların kaldırılması ve F-35 programına geri dönüş mümkün olabilir.