İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Siyonist terör rejiminin Beyrut'a yönelik vahşi saldırısında şehit olan İbrahim Akil'i ve tüm Kudüs yolu şehitlerini selamlıyoruz. Onlar Kudüs yolunun şehitleridir ve bu şehitlerin temiz kanları, inşaallah Kudüs'ün özgürlük hedefinin gerçekleşmesine daha da yakınlaşacaktır." dedi.

Kenani paylaşımının devamında, "Bölgedeki direniş son yıllarda şiddetli fırtınalar yaşadı. Birçok savaşçının şehit olmasına rağmen direniş hareketlerinin yeni gelişmeleri ve istikrarı ve artan gücü düşmanları her zaman şaşırttı." ifadesini kullandı.

Savaşçıların şehit olmasına rağmen Siyonist rejimin, ABD ve işgalci rejimin diğer hain destekçilerinin şeytani hedeflerine asla ulaşamayacağını belirten Kenani paylaşımında ayrıca, "Bugün kutsal savunma cani İsrail rejimine karşı bölgesel düzeyde yeni bir ölçekte ve coğrafyada gerçekleşiyor. Ancak Gazze'de suç işleyenler Saddam Hüseyin ile aynı kaderi paylaşacak" ifadelerinde bulundu.

Kenani, "Son yıllarda ABD ve İsrail bölgedeki direniş eksenine karşı verdikleri mücadelelerden zaferle çıktılar mı ki mevcut mücadeleden galip çıksınlar?" diye kaydetti.