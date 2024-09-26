İran'dan ABD Dışişleri Bakanı'nın iddialarına tepki

ABD Dışişleri Bakanı'nın, İran'ın bu ülkenin eski yetkililerine yönelik tehditlerine ilişkin açıklamalarını gülünç ve tamamen asılsız suçlamalar olarak nitelendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Bu tür iddialarda bulunmanın ABD’deki seçim atmosferinin sadece bir parçası olduğu açıktır. Cevap vermeye bile değmeyen belirli siyasi hedefler doğrultusunda yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Sözcü Kenani ayrıca "Bölgedeki mevcut gergin durumda bu tür asılsız siyasi suçlamalarda bulunmak, Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan'da işlediği her türlü uluslararası suça eşlik etme, yardım etme ve katılma konusunda ABD’nin uluslararası sorumluluğunu azaltamaz. Bu tür insani felaketlerin yaşanmasından dünya kamuoyu ABD yetkililerini sorumlu tutuyor" diye kaydetti.

Kenani, "ABD’nin İran’a karşı saçma ve asılsız suçlamaları ve senaryoları, İran'ın ülke halkına karşı işlenen suçların faillerini cezalandırmaktaki kararlılığını bozamaz ve zamanın geçmesi de suçluları yargılama ve cezadan muaf kılmayacaktır" ifadesinde bulundu.