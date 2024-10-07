Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Moskova'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Rusya'ya gitti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da BDT zirvesine katılacak
Öte yandan Ermenistan Başbakanlık Ofisi, Nikol Paşinyan'ın Moskova'da BDT Başkanları Konseyi toplantısına katılacağını bildirdi.
Sovyetler Birliği'nden ayrılan devletler tarafından kurulan 11 üyeli Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya bölgesinin en büyük birlikleri arasında yer alıyor.
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