İran ve Çin arasında önemli görüşme

İran Dışişleri Siyasi İşlerden Sorumlu Özel Yardımcısı Ali Asger Haci, Tahran’ı ziyaret eden Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun ile görüştü.

Görüşmede Siyonist rejimin mazlum Gazze halkına karşı işlediği suçlar başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve Suriye ile Yemen’deki son durum ele alındı.

Dışişleri Siyasi İşlerden Sorumlu Özel Yardımcısı Haci bu görüşmede, Siyonist rejimin Gazze halkına vahşi saldırılarının ve sivillere yönelik katliamının ABD ve bazı batılı ülkelerin kapsamlı desteğinden kaynaklandığını belirterek, uluslararası topluma Filistin'deki soykırımın devamını engelleme çağrısında bulundu.

Haci, “Siyonist rejim, uluslararası toplumun sessizliği gölgesinde saldırılarını Suriye ve Lübnan'a kadar genişletmiştir” dedi.

Suriye’deki ekonomik ve insani durumun kötüleştiğine değinen Haci, özellikle insani hedeflerin desteklenmesi ve bu ülkenin yeniden inşası konusunda uluslararası toplumun ve Çin'in Suriye'ye aktif katılımı çağrısında bulundu.

ABD ve İngiltere’nin yasa dışı saldırılarının Yemen’deki barış çabaları üzerindeki yıkıcı etkisi konusunda uyarıda bulunan Haci, İran’ın barış müzakereleri sürecine, insani krizin çözümüne ve Yemen-Yemen siyasi diyaloğuna verdiği desteği vurguladı.

Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun ise, Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması ve ateşkes sağlanmasını Batı Asya bölgesinin ana önceliği olduğunu velirterek, Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkına vurgu yaptı.

Pekin ile Şam arasındaki dostane ilişkilere dikkat çeken Zhai Jun, ülkesinin Suriye’nin insani ve siyasi krizinin çözümüne etkin bir şekilde katılmaya hazır olduğunu vurguladı.

Zhai Jun ayrıca, Yemen'de barış hedeflerinin ilerletilmesi için Yemenli gruplar arasında diyaloğa ve karşılıklı güven inşasına dayalı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğine vurgu yaptı.