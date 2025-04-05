İran'ın meclis işlerinden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı görevden alındı

İran'ın Meclis İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şehram Debiri Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın kararıyla görevden alındı.

Bu karar Debiri'nin, Nevruz Bayramı münasebetiyle Güney Kutbu'na eğlence amaçlı bir gezi gerçekleştirdiği için alındı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Şehram Debiri'ye hitaben çıkardığı kararda, "Ülkemizde halk üzerindeki ekonomik baskıların hâlâ yoğun olduğu bir ortamda, resmi görevlilerin kişisel masraflarıyla bile olursa olsun pahalı eğlence geziler gerçekleştirmesi haklı görülemez ve yetkililerin sade yaşam standartlarıyla bağdaşmaz" ifadeleri yer aldı.