İranlı güçlerin Yemen'de şehit olduğu haberi doğru değil

ABD'nin Yemen'deki mazlum halka ve Ensarullah güçlerine yönelik son saldırılarının ardından, Yemen Hükümeti Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani bir tweet atarak, ABD'nin Salı günü Ensarullah mevzilerine düzenlediği hava saldırısında 70 önde gelen Ensarullah saha komutanının yanı sıra İran Devrim Muhafızları'na mensup bazı askerlerin de hayatını kaybettiğini iddia etti. Ancak Tesnim Haber Ajansı muhabirinin yaptığı araştırmalar, bu iddianın tamamen asılsız olduğunu ve Yemen'de hiçbir İranlının şehit olmadığını ortaya koymuştur.

Yemen televizyon kanalı El-Yemen'in aktardığına göre, bu ABD saldırısı, El-Hudeyde eyaletinin güneyindeki El-Fazah sahil bölgesinde gerçekleşmiştir.

Görünen o ki, bu asılsız haber, psikolojik savaş amacıyla ve bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklemek için yayılmıştır. Oysa İran İslam Cumhuriyeti'nin yetkilileri ve askeri komutanları defalarca, Yemen Ensarullah güçlerinin ABD ve İsrail ile mücadelede tamamen bağımsız hareket ettiğini açıklamıştır.