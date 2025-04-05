Fars Körfezi'nde 5 yıl sonra petrol ve gaz arama çalışmaları başlıyor

İran Ulusal Petrol Şirketi Arama Müdürü Seyyid Muhyiddin Caferi, yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz yılın iki yarısında ve 6 aylık süreçte, arama ekibimiz hem araştırma hem de operasyonel faaliyetler olmak üzere iki önemli alanda yoğun çaba gösterdi. Özellikle 14. hükümet döneminde planladığımız şey, son 30 yıla bakarak keşif alanında yaşananları detaylı bir şekilde değerlendirmek." dedi.

Caferi, "14. hükümet dönemindeki en önemli hedeflerimizden biri, Petrol Bakanlığı'nın desteğiyle, sondaj operasyonlarında platform sayısını artırarak ve jeofizik çalışmalarında modern ekipman kullanarak keşif hızını yükseltmektir. Bu iki alanda başarılı olursak, keşif hızımızı iki katına çıkarabiliriz." diye konuştu.

İran Ulusal Petrol Şirketi Arama Müdürü, "2019'dan bu yana denizdeki arama faaliyetleri platform eksikliği nedeniyle askıdaydı. Ancak Petrol Bakanlığı ve İran Ulusal Petrol Şirketi'nin desteğiyle, 14. hükümet döneminde İran Kıta Sahanlığı Şirketi ile işbirliği yaparak bir ihale açtık ve bir deniz sondaj platformu taahhüt şirketi seçtik." açıklamasını yaptı.

Caferi, "Bu ihale sayesinde, 5 yıl sonra ilk kez bir deniz arama platformu sözleşmesi imzaladık. Umuyoruz ki 2025 yılında, komşu ülkelerle sınır bölgelerimizde deniz arama çalışmaları başlayacak." dedi.

Caferi, petrol sektörü çalışanlarının tatil olmadığını belirterek, "Petrol sektörü, tatili olmayan bir sektördür. Bu sektörde çalışan mesai arkadaşlarımız, gece gündüz demeden, tatil günlerinde bile görev başındalar. Arama ekibimiz de bu kuralın dışında değil; operasyon bölgelerinde 7/24 çalışıyorlar, Nevruz tatilinde bile işbaşındalar." ifadelerini kullandı.