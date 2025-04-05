Trump, önümüzdeki hafta Netanyahu'yu ağırlayacak

NTV'ye göre, ABD Başkanı Donald Trump, Siyonist rejim Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Netanyahu'yu ağırlayacağını duyurdu.

Trump, "Sanırım çok da uzak olmayan bir gelecekte, belki önümüzdeki hafta ülkemize gelecek. İsrail hakkında konuşacağız, Gazze hakkında konuşacağız. Bence bu konuyu çözeceğiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikilinin Gazze ve ek gümrük vergileri konularını ele aldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD basını: Ziyaret Pazartesi günü gerçekleşecek

Benyamin Netanyahu'nun olası Beyaz Saray ziyaretine ilişkin ABD basınından da haberler var.

Axios'un haberine göre, Netanyahu hafta başında ABD Başkanı Donald Trump ile biraraya gelecek. Netanyahu'nun ziyaretinin ana sebebi Trump'ın yürürlüğe koyduğu yeni gümrük vergileri.

ABD Başkanı çok sayıda ülkeye ek vergi kararı almıştı. Bu oran Siyonist rejim için yüzde 17 olarak belirlenmişti.

CNN Televizyonu ise Donald Trump'ın, Vietnam, Hindistan ve İsrail'den temsilcilerle bu ülkelere uygulanacak gümrük vergilerini hafifletebilecek ticaret anlaşmaları görüşmek üzere temaslarda bulunduğunu öne sürmüştü.