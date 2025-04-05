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5 Nis 2025 10:05

İspanya'da 'Nuria' fırtınası: 3 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da 'Nuria' fırtınası: 3 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da saatteki hızı 150 km'ye ulaşan 'Nuria' adlı fırtına çıktı. Fırtına bir tarım deposunun çökerterek üç kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, İspanya'nın güneyinde bulunan Sevilya kentinde 'Nuira' adı verilen fırtına yaşamı büyük ölçüde olumsuz etkiledi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Sevilya'daki Cortija el Seguro sanayi bölgesinde bir tarım deposunun çatısı ve yan duvarının şiddetli rüzgardan dolayı çöktüğü ve üç işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (AEMET) ise, özellikle Endülüs, Kanarya Adaları ve ülkenin doğu bölgelerinde etkili olan fırtınadan dolayı rüzgarın saatteki hızının 150 kilometreyi bulduğu bilgisini paylaştı.

News ID 1925744

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