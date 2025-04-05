İspanya'da 'Nuria' fırtınası: 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik'te yer alan habere göre, İspanya'nın güneyinde bulunan Sevilya kentinde 'Nuira' adı verilen fırtına yaşamı büyük ölçüde olumsuz etkiledi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Sevilya'daki Cortija el Seguro sanayi bölgesinde bir tarım deposunun çatısı ve yan duvarının şiddetli rüzgardan dolayı çöktüğü ve üç işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (AEMET) ise, özellikle Endülüs, Kanarya Adaları ve ülkenin doğu bölgelerinde etkili olan fırtınadan dolayı rüzgarın saatteki hızının 150 kilometreyi bulduğu bilgisini paylaştı.