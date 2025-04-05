Yaptırımlara rağmen İran’dan rekor petrol satışı

Uluslararası tanker izleme sitelerine göre, İran’ın Çin’e petrol ihracatı Mart ayında rekor seviyeye ulaştı.

S&P Global tarafından yayımlanan verilere göre, İran Mart 2025’te Çin’e günlük 1 milyon 910 bin varil ham petrol ihraç etti.

Bu gelişme, önceki yıllarda ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımlara rağmen gerçekleşti. Donald Trump döneminde İran petrolünü taşıyan bazı tankerler yaptırım listesine alınmıştı. Ancak veri analiz şirketi Kpler’e göre, Çin limanları bu tankerlerden petrol alımına devam ediyor.

İran’ın bu ihracat seviyesi, son yıllarda kaydedilen en yüksek rakam olarak dikkat çekiyor ve yaptırımlara karşı sürdürülen enerji diplomasisinin etkisini yansıtıyor.