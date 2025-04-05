  1. Türkiye
5 Nis 2025 13:25

Es-Sadıkun Fraksiyonu: Türkiye askerlerinin Irak'ta yeri yok

Es-Sadıkun Fraksiyonu: Türkiye askerlerinin Irak'ta yeri yok

Irak Parlamentosu'ndaki es-Sadıkûn Fraksiyonunun Temsilcisi, Irak'ın Türkiye askeri güçlerinin ülkedeki varlığına kesin olarak karşı çıktığını vurguladı.

Irak Parlamentosu'ndaki es-Sadıkûn Fraksiyonunun Temsilcisi, Irak'ın Türkiye askeri güçlerinin ülkedeki varlığına kesin olarak karşı çıktığını vurguladı.  

Es-Sadıkûn fraksiyonunun milletvekili Refik es-Salihi, bugün Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Parlamento, daha önce Irak'taki yabancı askeri güçlerin varlığına son verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Bu güçlerin başında Amerikalılar ve Türkler geliyor." dedi 

Salihi sözlerine şöyle devam etti: "Bu, nihai bir karardır ve siyasi müzakere veya anlaşmaya açık değildir."

Salihi ayrıca, "Kuzey Irak'ta Türkiye askerlerinin varlığının devam etmesine yönelik geniş çaplı siyasi ve halk muhalefeti görüyoruz. Bu durum, Irak'ın ulusal egemenliğinin açık bir ihlalidir." diye ekledi.  

Milletvekiki Salihi, "Ülkemiz, güvenliğini yabancıların varlığı olmadan sağlayacak kapasiteye sahiptir." ifadelerini kullandı.

News ID 1925754

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler