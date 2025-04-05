Es-Sadıkun Fraksiyonu: Türkiye askerlerinin Irak'ta yeri yok

Irak Parlamentosu'ndaki es-Sadıkûn Fraksiyonunun Temsilcisi, Irak'ın Türkiye askeri güçlerinin ülkedeki varlığına kesin olarak karşı çıktığını vurguladı.

Es-Sadıkûn fraksiyonunun milletvekili Refik es-Salihi, bugün Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Parlamento, daha önce Irak'taki yabancı askeri güçlerin varlığına son verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Bu güçlerin başında Amerikalılar ve Türkler geliyor." dedi

Salihi sözlerine şöyle devam etti: "Bu, nihai bir karardır ve siyasi müzakere veya anlaşmaya açık değildir."

Salihi ayrıca, "Kuzey Irak'ta Türkiye askerlerinin varlığının devam etmesine yönelik geniş çaplı siyasi ve halk muhalefeti görüyoruz. Bu durum, Irak'ın ulusal egemenliğinin açık bir ihlalidir." diye ekledi.

Milletvekiki Salihi, "Ülkemiz, güvenliğini yabancıların varlığı olmadan sağlayacak kapasiteye sahiptir." ifadelerini kullandı.