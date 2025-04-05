Hırvatistan’da İran kültürüne sinematik yolculuk

İran'ın Hırvatistan Büyükelçiliği’nin girişimiyle, İran Film Festivali 3-6 Nisan 2025 tarihleri arasında Zagreb şehrinde kapılarını sinemaseverlere açtı.

Festivalin açılış töreni, İran sinemasına ilgi duyan sanatseverlerin yanı sıra Hırvat devlet ve kültür yetkilileri ile Zagreb’teki diplomatik misyon temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

İran’ın Zagreb Maslahatgüzarı Muhsin Ataullahi yaptığı açılış konuşmasında, İran sinemasının Cannes, Berlin ve Oscar gibi prestijli festivallerden aldığı çok sayıda uluslararası ödülün, bu sinemanın evrensel mesajlarını ve sanatsal değerini yansıttığını belirtti.

Hırvat izleyicilerin İran sinemasına gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyetin bu etkinliğin düzenlenmesinde temel motivasyon olduğunu belirten Ataollahi, bu kültürel kapının kapanmamasını ve gelecek yıllarda İran Film Haftası’nın Hırvatistan’da köklü bir sanatsal gelenek haline gelmesini temenni etti.

Nevruz ve İran Yeni Yılı dolayısıyla düzenlenen bu etkinlikte, 5 uzun metrajlı film, 1 belgesel ve 3 kısa animasyon filmi Hırvat izleyicilerle buluşacak.