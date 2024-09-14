ABD'den yeni F-35 kararı

Reuters'in haberine göre, bu savaş uçaklarının üretiminden Lockheed Martin şirketi sorumlu olacak. Pentagon, yaptığı açıklamada, bu satışın Romanya'nın kendini savunma yeteneklerini ve bölgesel güvenliğini artıracağını vurguladı. Ayrıca, ABD ve diğer NATO üyeleriyle iş birliği yeteneklerini geliştireceğini ve Romanya'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kapasitesini artıracağını belirtti.

Geçtiğimiz yıl ABD Savunma Bakanlığı, Romanya'ya Abrams ana muharebe tanklarının satışına da onay vermişti. Romanya Savunma Bakanlığı, Nisan ayının sonlarında, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı ve Rusya'dan kaynaklanan tehditler göz önüne alındığında, orduyu güçlendirmek amacıyla birçok askeri programın onaylanmasını parlamento önüne sunduğunu açıklamıştı.

Bu programlar arasında Abrams ana muharebe tanklarının, kendinden tahrikli obüslerin ve piyade savaş araçlarının satın alınması da bulunuyor. Romanya, eski Rus tanklarını Abrams A2 versiyonu ile değiştirmeyi planlıyor.