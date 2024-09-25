İran'ın ilk jeotermal enerji santrali hizmete girecek

Termal elektrik ana uzman şirketinin planlarının geliştirilmesinden sorumlu yetkili yardımcısı Mehran Gülabkeş, Ortadoğu'nun 5 megawatt kapasiteli ilk jeotermal enerji santrali bu yılın sonuna kadar Erdebil'in Meşginşehr kentinde hizmete gireceğini duyurdu.

Gülabkeş, bu projeyi ziyare sırasında yaptığı açıklamada, bu enerji santralinin inşasına yaklaşık 300 milyar tümenın yatırıldığına işaret ederek, “Bu proje, yaklaşık 250 megawatt elektrik üretme kapasitesine sahip bir jeotermal enerji rezervuarı üzerine inşa edilmektedir” dedi.

İran'ın ilk jeotermal enerji santrali, termik enerji üretimi konusunda uzmanlaşmış ana şirket tarafından Meşginşehr şehrinin 25 kilometre güneyinde inşa ediliyor.