Ayetullah Sistani’den Nasrullah için taziye mesajı

Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani, Lübnan Hizbullah Harekti Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın alçak bir terör saldırısı sonucu şehit edilmesi dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Yazılı açıklamada, “Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın ve onurlu Lübnan direnişindeki kardeşlerinin yanı sıra Siyonist düşman ordusunun Beyrut’ta işlediği dehşet verici katliamda hayatını kaybeden onlarca masum sivilin şehadet haberini büyük bir üzüntü ve hüzünle aldık." denildi.

Son on yıllarda eşsiz bir liderlik örneği olan Şehit Nasrullah’ın işgal altındaki Lübnan topraklarının kurtarılmasında önemli bir rol oynadığı vurgulanan açıklamada, “Seyyid Nasrullah, Irak’ın teröristlerden kurtarılması konusunda Iraklılara var gücüyle yardım etti.” ifadesi kullanıldı.