Yemen hükümeti: Şehit Nasrullah'ın yolu devam edecek

Lübnan'daki Hizbullah, hareketin Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehit olduğunu duyurdu.

Yemen'in Değişim ve İnşa hükümeti, Hizbullah lideri Nasrullah'ın şehadeti nedeniyle Lübnan direnişi ve halkına başsağlığı diledi.

Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın cihad ve direnişin sembolü olduğu belirtilen açıklamada, “Bu şehit komutanın cihad yolunun devamını vurguluyoruz. Adil konuların savunulması devam edecek ve ileride muzaffer olacağız.” denildi.

Direnişin mağlup edilemeyeceği kaydedilen açıklamada, “Lübnan'da savaşan kardeşlerimiz ve tüm destek cephelerinin direnişçi ruhu güçlü olacaktır.” ifade edildi.