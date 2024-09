Irakçi: Siyonist rejim asla huzur yüzü görmeyecek

New York temaslarını tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrullah’ın şehadeti nedeniyle başsağlığı dileğini dile getirerek, “Nasrullah’ın şehadeti büyük bir kayıp olsa da direnişte herhangi bir aksamaya yol açmayacaktır. Hizbullah'ın eski genel sekreteri şehit Seyyid Abbas Musavi’nin şehadeti Hizbullah'ın büyümesine ve güçlenmesine sebep olduysa. Şehit Seyyid Hasan Nasrullah’ın da kanının Hizbullah'ı güçlendireceğinden eminim” dedi.

Dışişleri Bakanı Irakçi, Siyonist rejimin Lübnan’da ve Gazze’de yaptıklarından dolayı bölgede bir geleceği olmadığını ve asla huzur yüzü görmeyeceğini vurguladı.

ABD’nin bu cinayette Siyonist rejimin suç ortağı olduğunu belirten Irakçi, bu şehitlerin intikmının alınacağını ve İran’ın Lübnan’ın yanında olacağını ifade etti.

Bakan Irakçi, “Güvenlik Konseyi bu sorunları çözme kabiliyetinin olmadığını kanıtladı ve ABD şu ana kadar herhangi bir eylemi engelledi ancak bu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin çabalarını kullanmasına engel olamaz; Siyonist rejimin işlediği suçların durdurulması için uluslararası toplumun sesi olmalı ve uluslararası topluma rehberlik etmelidir” ifadesini kullandı.

Irakçi, “Herkes bölgede kapsamlı bir savaş riskinin farkında ve bundan endişe ediyor. Bu bölge için büyük bir tehdittir. Gerçekten kritik bir durumdan geçiyoruz. Bölge ve bölge dışı ülkeler durumun çok tehlikeli olduğunun ve her an her ihtimalin mümkün olduğunun farkına varmalı” ifadelerinde bulundu.