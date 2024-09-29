Irak Cumhurbaşkanı’ndan Şehit Nasrullah suikastına kınama

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, yayınladığı bir mesajda Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'a düzenlenen suikastı şiddetle kınadı.

Şehit Nasrullah’ın ailesine ve Lübnan halkına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Reşid, uluslararası toplumun sessizliği içinde yüzlerce kişinin şehit olmasına, yaralanmasına, binlerce insanın evlerinden ve yaşam alanlarından ayrılmasına yol açan Lübnan'a yönelik canice saldırıları bir kez daha şiddetle kınadı.

Cumhurbaşkanı Reşid, Gazze Şeridi'ndeki Filistin milletine karşı savaşı sona erdirmek ve gerilimin tırmanmasını önlemek için uluslararası toplumun bu saldırıları durdurmaya yönelik acil harekete geçmesinin kesinlikle gerekli olduğunu söyledi.

Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Siyonist rejimin 27 Eylül’de Beyrut’a düzenlediği hava saldırıları sonucu şehit düştü.