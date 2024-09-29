Devrim Muhafızları açıkladı: General Nilforuşan İsrail saldırısında şehit düştü

İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun Halkla İlişkiler Birimi duyurusunda Kutsal Savunma'nın kıdemli komutanlarından biri ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun Lübnan'daki danışmanı General Abbas Nilforuşan'ın , 27 Eylül'de Siyonist rejimin terör saldırısında şehit düştüğünü duyurdu.

İslam Devrim Muhafızları ayrıca, Siyonist rejimin Lübnan'da işlediği suçları kınayarak, bu değerli komutanın şehadeti sebebiyle Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’ye, şehidin ailesine ve İran halkına başsağlığı diledi.

Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah da Siyonist rejimin 27 Eylül’de Beyrut’a düzenlediği hava saldırıları sonucu şehit düştü.