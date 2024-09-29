El-Nehale: Filistin Direnişi büyük bir destekçisini kaybetti

El-Meyadin'in haberine göre, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nehale, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadeti nedeniyle bütün müslümanlara başsağlığı dileyerek, "Filistin Direnişi, kendisi ve davası için büyük bir destekçisini kaybettiğini biliyor."

El-Nehala, sözlerine şöyle devam etti: "Seyyid Hasan Nasrallah, hayatını ön saflarda büyük bir komutan olarak geçirdi ve Filistin, onun kalbinin huzuru, Kudüs ise onun mücadelesinin kıblesi oldu."

El-Nehala, Seyyid Hasan Nasrallah'ın Hizbullah'taki silah arkadaşlarının onun yolunu tamamlayacaklarına ve direniş bayrağını yükselteceklerine inandığını vurguladı.

Öte yandan, Filistin İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Tugayları da yayımladığı bir bildiriyle Seyyid Hasan Nasrallah’ın kanlarıyla tarihi yazan şehitlerin safına katıldığını ifade ederek, "O, Gazze’ye destek ve fedakarlık cephesinde zaferlerle dolu bir hayatın ardından Aksa Tufanı Operasyonu sırasında şehadet tadını tattı." dedi.