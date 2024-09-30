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30 Eyl 2024 09:04

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin üç komutanı şehit oldu

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin üç komutanı şehit oldu

Siyonist rejim Lübnan’ın başkenti beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin üç komutanı şehit düştü.

El Cezire’ye göre, Siyonist rejim Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki El-Kola’ya hava saldırısı düzenledi. 

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), bir bildiri yayınlayarak, Beyrut'taki El-Kola’ya düzenlenen Siyonist saldırısında 3 liderinin şehit olduğunu doğruladı.

Açıklamada "Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Beyrut'taki El-Kola saldırısında şehit düşen liderleri Muhammed Abdul Al, Emad Aoda ve Abdurrahman Abdullah'ın yasını tutuyor. Şehitlerimize ve halkımıza, işgalin son bulana kadar silahlı mücadele yoluna devam edeceğimize söz veriyoruz" ifadelere yer verildi.

News ID 1920575

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