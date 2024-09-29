Filistin özgürleşene kadar Hizbullah'ın yanındayız

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadeti dolayısıyla yazılı açıklama yayınladı.

Yazılı açıklamada, ''Şehit Nasrullah’ın şerefli ömrünün tamamını İslam'ın ve Kur'an'ın en şeytani düşmanlarıyla mücadele meydanında geçirdi ve en sonunda değerli kanını ve aziz canını İslam yolunda, mazlum Filistin milletine destek ve Lübnan halkının gururu uğrunda feda etti.'' denildi.

Şehit Nasrullah'ın rolünü takdir eden Tümgeneral Kaani’nin açıklamasında, Nasrullah’ın 30 yılı aşkın süren liderlik döneminde Hizbullah'ın konumu en üst seviyeye çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ''Şehit Nasrullah’ın şerefli ömrünün tamamını İslam'ın ve Kur'an'ın en şeytani düşmanlarıyla mücadele meydanında geçirdi ve en sonunda değerli kanını ve aziz canını İslam yolunda, mazlum Filistin milletine destek ve Lübnan halkının gururu uğrunda feda etti.'' ifadesi kullanıldı.

Tümgeneral Kaani, Hizbullah'ın başında bulunan Nasrullah'ın IŞİD terör örgütüyle mücadelede ve 2006 yılında Siyonist düşmana karşı mücadelede büyük başarılar elde ettiğini belirtti.

Hizbullah'a taziyelerini sunan İranlı komutan ayrıca, İran'ın Filistin özgürleşene kadar Nasrullah'ın yolunun devamında Hizbullah'ın yanında duracağını vurguladı.

Lübnan Hizbullah Hareketi lideri Nasrullah, Siyonist rejimin 27 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında şehit oldu.