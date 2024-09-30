İran'dan Siyonist rejimin Hudeyde limanına saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist rejimin Yemen'in Hudeyde limanındaki yakıt tankları ve elektrik üretim tesisine yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Hudeyde limanındaki sivil altyapının tahrip edilmesine yol açan bu barbar saldırıları, Siyonist rejimin insanlık karşıtı mahiyetini gösterdiğini belirten Kenani, “Siyonist rejimin suçları, ABD rejiminin koşulsuz desteğinin gölgesinde işleniyor ve Washington, Tel Aviv'i yöneten suç çetesinin tam bir suç ortağıdır” dedi.

Kenani, Yemenlerin mazlum Filistin ulusuna onurlu desteğini takdir ederek, “Siyonist rejimin Yemen'de sivil ve hizmet altyapılarına saldırıları Birleşmiş Milletler Şartı’nın açık bir ihlalidir ve uluslararası toplumun rejimin her türlü vahşetine karşı dura sorumluluğu var” ifadesini kullandı.

Siyonist rejimin savaş çığırtkanlığının bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik açısından sonuçları konusunda bir kez daha uyarıda bulunan Kenani, “ABD de dahil olmak üzere bu rejimin destekçileri, Siyonist suçların Filistin ve Lübnan'da devam etmesinin tehlikeli ve öngörülemeyen sonuçlarının yanı sıra, Yemen'e yönelik maceracı saldırılardan da doğrudan sorumludur” ifadelerinde bulundu.