Tahran'da Şehit Nasrullah için anma töreni düzenlenecek

İran İslami Tebligat Kurumu Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüccetülislam Seyyid Muhsin Mahmudi, gaspçı Siyonist rejimin suçları ve gerçekleştirdiği zulümler, İran halkının ve İslam dünyasının kalbini acıttığını belirterek, “Kudüs şehidinin ve yorulmak bilmeyen savaşçı Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadetinin ardından İran’ın Müslüman halkı farklı yöntemlerle gaspçi Siyonist rejime karşı nefretlerini ortya koymuştur” dedi.

Hüccetülislam Mahmudi ayrıca, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun Lübnan'daki danışmanı Şehit Tuğgeneral Abbas Nilforuşan için Çarşamba günü Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı’nda anma töreni düzenleneceğini bildirdi.