Soykırımcı İsrail son 24 saatte Lübnan'da 45 kişiyi katletti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail rejiminin devam eden askeri saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
Bakanlık, İsrail’in ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 45’e, yaralanan sivil sayısının ise 70’e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Halk Sağlığı Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, dün Sidon'un doğusundaki Ain al-Delb'e düzenlenen İsrail düşmanı saldırısında şehit sayısının 45'e, yaralı sayısının ise 70'e yükseldiğini belirtti." denildi.
yorumunuz