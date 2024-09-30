Rusya Başbakanı Tahran’da

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin İranlı yetkililerle görüşmek üzere üst düzey bir heyetin başında bugün Tahran’a geldi.

Mihail Mişustin Sadabat Sarayı’nda Cumhubaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif tarafından karşılandı.

Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Mihail Mişustin Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Cumhubaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ile bir görüşme yapacak.

İki taraf arasındaki görüşmelerde ulaştırma, enerji, sanayi ve tarım alanlarında ve diğer ikili konularda ortak projelerin yürütülmesi üzerinde durulacak.