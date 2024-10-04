Bakan Irakçi Lübnanlı yetkili ile Beyrut'ta görüştü

Resmi temaslar kurmak üzere Beyrut'a giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi Lübnan Geçici Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi.

İsrail saldırısı soncu Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ve diğer Lübnanlı vatandaşların şehadetinden dolayı başsağlığı dileyen Irakçi İran'ın İsrail'e karşı Lübnan'ı savunmaya devam edeceğini söyledi.

Siyonist rejimin işlediği barbarca suçların hacmi ve ciddiyetinin uluslararası suçların açık örneği olduğuna değinen Irakçi, hukuka aykırı eylemlerine karşı İslam ve Arap ülkelerinin topyekûn çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan Geçici Başbakanı Mikati ise İran'ın bu zor durumdaki Lübnan hükümetine ve halkına verdiği desteği takdir etti.