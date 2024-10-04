  1. Siyaset
4 Eki 2024 15:28

Bakan Irakçi Lübnanlı yetkili ile Beyrut'ta görüştü

Bakan Irakçi Lübnanlı yetkili ile Beyrut'ta görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi Lübnan Geçici Başbakanı Necip Mikati ile Beyrut'ta bir araya geldi.

Resmi temaslar kurmak üzere Beyrut'a giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi Lübnan Geçici Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi.

İsrail saldırısı soncu Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ve diğer Lübnanlı vatandaşların şehadetinden dolayı başsağlığı dileyen Irakçi İran'ın İsrail'e karşı Lübnan'ı savunmaya devam edeceğini söyledi.

Siyonist rejimin işlediği barbarca suçların hacmi ve ciddiyetinin uluslararası suçların açık örneği olduğuna değinen Irakçi, hukuka aykırı eylemlerine karşı  İslam ve Arap ülkelerinin topyekûn çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan Geçici Başbakanı Mikati ise  İran'ın bu zor durumdaki Lübnan hükümetine ve halkına verdiği desteği takdir etti.

News ID 1920711

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