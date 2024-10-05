Haşim Safiyuddin'in akıbetiyle ilgili yeni iddia

Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Seyyid Haşim Safiyuddin'in akıbetiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sky News Arabia'nın Siyonist kaynaklardan aktardığı habere göre, Haşim Safiyuddin'in Cuma günü Beyrut'un güneyinde düzenlenen bir İsrail saldırısında hayatını kaybettği iddia edildi.

Ancak bu haber bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanamadı.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı Reuters'e yaptığı açıklamada İsrail'in Cuma günü bölgeyi vurmasından bu yana Safiyuddin'e “ulaşılamadığını” ileri sürdü.

Ayrıca, üç güvenlik yetkilisine göre, İsrail'in tekrarlanan saldırıları kurtarma ekiplerinin Safiyuddin'in bulunduğu bölgede çalışma gerçekleştirilmesini de engelledi.

Siyonist İsrail medyasındaki iddiaya göre Safiyuddin'in saldırıda yaralandığını tahmin ediliyor ancak akıbetine ilişkin henüz resmi bir bilgi yok.