İran İletişim Bakanı, Dubai'ye gitti

Uluslararası ‘İran Koridor’ etkinliği, bölge ülkelerine veri aktarımı için güvenli bir rota olarak İran'ın iletişim altyapısını tanıtmak amacıyla yarın bölgeden 15 ülkenin katılımıyla Dubai’de gerçekleştirilecek.

İran İletişim Bakanı Settar Haşimi, ana konuşmacı olarak bu uluslararası etkinliğe katılacak.

Bölge ülkelerinin tüm iletişim operatörlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan uluslararası ‘İran Koridor’ etkinliği, İran'ın veri aktarımı için güvenli bir koridor olarak tanıtıldığı çeşitli özel paneller içeriyor.

Bu etkinliğin oturum aralarında İran İletişim Bakanı ile üst düzey uluslararası ve bölgesel yetkililer arasında çeşitli ikili toplantılar yapılacak.