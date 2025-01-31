Bugün İmam Humeyni'nin (r.a) İran'a tarihi dönüşünün yıldönümü

İran'da 1 Şubat 1979, İran İslam Devrimi'nin önemli bir dönüm noktalarından biridir, çünkü bu tarihte İmam Humeyni (r.a), yıllar süren sürgünden sonra Tahran'a dönmüştür.

İmam Humeyni'nin dönüşü ve halk kıyamının yayılması ve Şah'ın İran'dan ayrılmasıyla birlikte halk gösterileri her geçen gün daha yoğun ve kararlı hale geldi ve bağımsızlık, özgürlük, İslam Cumhuriyeti sloganı halkın ana talebi olarak gündeme getirildi.

İmam Humeyni (r.a) 4 Kasım 1964'ten 1 Şubat 1979'a kadar yani yaklaşık 14 yıl sürgündeydi. Ancak devrimci hareketin güç kazanması ve halkın geniş desteğiyle birlikte, 1979'da Fransa'dan İran'a geri döndü. 1964'te önce Türkiye'ye, bir süre sonra da Irak'a sürgüne gönderildi. Vatandan uzak yıllarının son aylarının Paris'e yakın Nofel Loşato adlı bir köyde geçirdi.

İmam Humeyni'nin dönüşü, milyonlarca kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Tahran Havalimanı'nda, halkın büyük bir kalabalık oluşturduğu bu an, devrimin halk desteğiyle ne denli güçlü olduğunu gösteriyordu.

Şah'ın 16 Ocak 1978'de İran'dan ayrılmasından sonra İmam Humeyni (r.a) kısa bir mesajla dünya haber ajanslarına şunları duyurdu: "Şah'ın İran'dan çıkması, 50 yıllık Pehlevi rejiminin cinayet dolu egemendiğinin son bulmasının ilk aşaması olup, İran halkın kahramanca mücadelesi sonucu olmuştur. Bu zaferden dolayı milleti tebrik ediyorum. İlk fırsatta İran'a döneceğim".

Devrim uçağının 26 Ocak 1979 günü Fransa'dan İmam Humeyni'yi (r.a) İran'a getirmesi beklenirken, ülkenin havacılık örgütü kötü hava koşulları ve görüş mesafesinin olmaması nedeniyle tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Havalimanlarının kapatıldığı ve İmam Humeyni'nin ülkeye girişinin engellendiği haberlerinin ardından halk, gösteri ve yürüyüşlerle hükümetin bu tavrını protesto etti. Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na bir grup protestocu yürüdü.

Çeşitli alanlarda halka ateş açmalar bir an için bile durmadı. Haber ajanslarının bildirdiğine göre, şehrin meydanlarından biri başkentte 3 in ölü ile bir savaş alanını andırıyordu. Ettelaat gazetesi, "Tahran'ın batısı ve güneybatısında alevler içinde kaldı" diye yazıyordu.

Havalimanlarının kapatılmasını protesto eden halkın oturma eylemleri ve kanlı gösterilerinin ardından Bahtiyar Hükümeti geri çekildi ve yenilgiyi kabul etti. Bakanla Kurulu, 30 Ocak günü İmam Humeyni'yi taşıyan uçağın Tahran'ın Mehrabad havaalanına sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğini duyurdu. Bu haberin duyurulmasıyla birlikte İmam Humeyni'nin 1 Şubat Perşembe günü saat 09:00'da Tahran'da olacağı açıklandı.

1 Şubat 1979'da tarihin en görkemli karşılaması tezahür etti. Bu gün, İran'ın çağdaş tarihinin en kalıcı günlerinden biridir ve halkın coşkusu tarif edilemezdi. Birçok kişi İmam Humeyni'yi karşılama törenine katılmak için Tahran'a gelmişti ve 1 Şubat 1979 tarihinde, tarihin en görkemli karşılaması gerçekleşti ve İmam Tahran'a girdi.

İmam Humeyni, ulusun mesajını duyduktan sonra Mehrabad Havalimanı'nda bir konuşma yaptı. Önce milletin genci yaşlısı, din adamı ve iş adamı, hakim ve avukatı, işçisi ve çiftçisine, zafer yolunda sebat eden tüm kesimlerine içtenlikle teşekkür etti.

İmam Humeyni (r.a), "Bu zaferin bugüne kadar söz birliğinden dolayı gerçekleştiği için ümmetin bütün sınıflarına teşekkür etmeliyiz. Sözün birliği Müslümanlar, hepsi, sözün birliğidir, dini azınlıkların Müslümanlarla, üniversite ve bilim okulu birliği, din adamlarının ve siyasi fraksiyonun birliği. Bu, zaferin sırrıdır" diye belirtti.

İmam Humeyni'nin kısa sürede İslam Devrimi'nin zaferine yol açan dönüşünün en önemli sonuçları arasında geçici bir hükümetin atanması ve Ordu'nun İmam Humeyni'ye biat etmesi dahil olmak üzere iki olay vardır:

4 Şubat'ta Bazergan'ın Başbakanlığı Devrim Konseyi tarafından onaylandı. 7 Şubat'ta ülke çapında en büyük yürüyüş gerçekleşti ve milyonlarca kişi İmam Humeyni'nin seçilmiş hükümetini destekledi.