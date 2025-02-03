Irakçi, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) üye ülkelerinin Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısına katılmak üzere Tahran'da bulunan Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ile bir araya geldi.

Bu görüşmede, Dışişleri Bakanı Irakçi, İran-Kazakistan arasındaki dostane ve iyi ilişkilere değinerek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için mevcut potansiyellerin, özellikle özel sektörün daha fazla kullanılması gerektiğini vurguladı.

Irakçi ayrıca, hükümetler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliklerini geliştirmek için çok taraflı ve bölgesel düzenlemelerin artan önemine değinerek, tüm ECO üye ülkelerinin bu organizasyonun imkanlarını daha fazla kullanarak birbirleriyle olan ilişkilerini ve ticaretlerini geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ise, ülkesinin İran ile farklı alanlarda ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, Tahran'ın ECO Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısının ev sahipliğinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bakayev bu toplantının, örgüt üyesi ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yardımcı olacağı yönündeki umudunu dile getirdi.