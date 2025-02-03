İran: Güney Kafkasya'nın güvenliği bizim için önemlidir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran ile Afganistan arasındaki su meselesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Irakçi'nin Afganistan'a yaptığı ziyarete değinen Bekayi, bu ziyaretin, İran ve Afganistan arasındaki karşılıklı ilişkilerin sürdürülmesi ve iki ülkenin ortak sınırları olduğu göz önüne alındığında doğal bir adım olduğunu belirtti.

Sözcü, Afganistan ile paylaşılan ortak bağlar bulunduğunu ve bu bağların özellikle mülteciler ve Herat Nehri su hakları gibi konularda iki taraf arasında gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, son üç yıl boyunca Afganistan’daki geçici hükümetle de ilişkilerin sürdüğünü belirterek, bu ziyaretin, endişelerin giderilmesi ve ilişkilerin güçlendirilmesi için önemli bir adım olmasını umduklarını ifade etti.

Bekayi, Afganistan Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmede, İran'ın su hakları konusundaki endişelerinin açık bir şekilde dile getirildiğini kaydetti.

Sözcü Bekayi Afgan yetkililerin, Herat Nehri ile ilgili herhangi bir anlaşma olmadan dahi, İran'ın su haklarını sağlama konusunda sorumluluk taşıdıklarını ve bu konuda hem ahlaki hem de insani bir yükümlülük hissettiklerini ifade ettiklerini aktardı.

Bu konuda İran'a olan taahhütlerini vurgulayan Afgan yetkililer, su temini konusunda herhangi bir anlaşma olmasa da İran'a yardım etmeye devam edeceklerini belirtti.

Sözcü Bekayi, Irak Parlamento Başkanı'nın Tahran ziyaretinin parlamenter diplomasi çerçevesinde gerçekleştiğini açıkladı.

İran: Kafkasya'nın güvenliği bizim için önceliklidir

Bekayi, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak, bölgedeki güvenliğin tüm taraflar için önemli olduğunu vurguladı.

İran'ın Güney Kafkasya'daki istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü diplomatik desteği vermeye hazır olduğunu belirten Bekayi İran'ın iki ülke ile temaslarını sürdürdüğünü ve barış görüşmelerinin ilerlemesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

İran’dan Hizbullah’a para transferi iddiaları asılsız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bazı bölgesel medya kuruluşlarının İran'ın Hizbullah'a çantalarla para gönderdiğine dair iddialarını "kötü niyetli haber üretimi" olarak nitelendirdi.

Sözcü, bu tür iddiaların Siyonist çevreler tarafından Lübnan’ın yeniden inşasını engellemek amacıyla ortaya atıldığını belirtti.

İran Netanyahu-Trump görüşmesini yakından takip ediyor

Bekayi, Netanyahu’nun ABD ziyareti ve Donald Trump ile yaptığı görüşme hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Bu ziyaretin uzun süredir planlanan bir görüşme olduğunu ifade eden sözcü, İran'ın kendi meselelerine odaklandığını ancak bölgesel gelişmeleri, özellikle Filistin konusundaki yansımaları dikkatle izlediğini vurguladı.

İran’ın yeni İngiltere Büyükelçisi atandı

Bekayi, İran'ın İngiltere Büyükelçiliği görevine Dışişleri Bakanlığı Hukuk Genel Müdürü Seyyid Ali Musevi'nin atandığını duyurdu. Çin ve bazı diğer ülkeler için de büyükelçi adayları hakkında çeşitli spekülasyonlar yapıldığını hatırlatan yetkili, resmi atamalar kesinleştiğinde kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

İran’da kayıp üç Hint vatandaşı konusunda nceleme başlatıldı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın üç Hint vatandaşının İran'da kaybolduğuna dair açıklamasına da değinen sözcü, İran'ın bu konuyu Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve ilgili makamlarla işbirliği içinde araştırdığını ifade etti.

İsveç’e tepki: “Bazı Kararlar üçüncü tarafların baskısıyla alınıyor”

İran, Stockholm'deki İslam Merkezi Başkanı Mohsen Hakim İlahi'nin İsveç tarafından tutuklanmasını sert bir dille eleştirdi. Sözcü Bekayi, İsveç'in İran’a yönelik son dönemde aldığı bazı kararların, üçüncü tarafların baskısıyla şekillendiğini ve iki ülkenin çıkarlarına hizmet etmediğini belirtti. İran, İsveç makamlarının iddialarının temelsiz olduğunu ve İlahi’nin herhangi bir suç işlemediğini vurguladı. Yetkili, İsveç'in bu adımının uluslararası hukuk ve insan haklarıyla bağdaşmadığını ifade ederek, İran'ın vatandaşlarının haklarını korumak için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini vurguladı.

Sözcü Bekayi ECO (Ekonomik İşbirliği Örgütü) Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısının İran'da düzenlenmesine dair açıklamada bulundu.

Bu toplantının, Meşhed’de gerçekleştirilen ECO Dışişleri Bakanları toplantısının devamı olarak yapıldığını belirten Bekayi toplantıda, alınan kararların uygulanma süreci ve örgütün gelecekteki programlarıyla ilgili kararlar alınacağı söyledi.