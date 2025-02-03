Devrim Muhafızları donanmasına İHA taşıyıcı gemi eklenecek

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Alirıza Tengsiri, İran Devrim Muhafızları ve ordusuna ait 4 geminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru yola çıkacağını belirtti.

Amiral Tengsiri, farklı ülkelerle ortak tatbikatlar hakkında, “Irak dahil komşu ülkelerle tatbikatlar gündemde. Örneğin Umman Donanması ile bu alanda etkileşimler yürütüldü, Umman ile ortak tatbikatlara katıldık” dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğinin çok önemli olduğunu belirten Amiral Tengsiri, "Yıllardır Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlıyoruz ve bu alanda iyi adımlar atıldı" ifadesini kullandı.

Amiral Tangsiri, insansız hava aracı taşıyan gemiler hakkında da, "Bizim İHA taşıyıcı gemilerimiz var, bunlar helikopter ve insansız hava aracı taşıyabiliyor. İnşallah kısa süre içinde bu insansız hava aracı taşıyan gemi, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne eklenecek" ifadelerinde bulundu.