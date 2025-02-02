Kur’an-ı Kerim'e bir saygısızlık daha; bu kez Danimarka'da

Danimarka'daki aşırı sağcı Stram Kurs partisinin lideri Rasmus Paludan, Kopenhag'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde bir Kur’an-ı Kerim yakarak İslam'a karşı nefret söylemini sürdürdü.
Paludan, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoda, İslam ve Müslümanlara yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı.
Paludan, yaptığın provokasyonun sebebini İsveç'te Kuran'ı Kerim'i yakan bir diğer İslam karşıtı Salwan Momika'nın öldürülmesine tepki olarak yaptığını söyledi.
Provokasyoncu, Danimarka polisinin Momika'ya destek mitingine izin vermediğini ifade ederek, "Bunu aşmanın yolu eylem yapacağını Kopenhag polisine söylememek" dedi.
Paludan, daha önce 2023 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Türkiye Büyükelçilik binası önünde de Kur'an-ı Kerim yaktı.
Salwan Momika
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları yapan Salwan Momika, 29 Ocak'ta TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada vurularak öldürüldü.
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