Colani yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Pek çok ülkede terör örgütleri listesinde yer alan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani'nin Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Colani, ilk yurtdışı ziyaretlerini dün Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi.

İktidarını sağlamlaştırmak için mali yardıma ihtiyaç duyan HTŞ, bu konuda Suudi Arabistan’ın yardımını istiyor.

HTŞ rejiminin 'Dışişleri Bakanı' Esad Hasan el Şeybani'nin de eşlik ettiği Colani, başkent Riyad'da havaalanında yetkililerce karşılandı.

Ardından Colani ve beraberindeki heyet, El Yamamah Sarayı’nda Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve heyetiyle görüştü.