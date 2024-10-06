İsrail, Lübnan topraklarında askerlerinin cesedini taşıyor

Siyonist rejim ordusu, Gazze’de olduğu gibi Lübnan’da da büyük bir yenilgiye uğradı. Hizbullah, Lübnan’ın güneyindeki bir sınır köyünde düzenledikleri saldırıda, Siyonist rejimin ‘seçkin kuvvetlerinden’ 20’den fazla askeri öldürdüklerini ve yaraladıklarını açıkladı.

Onar onar yok ediyor...

Kısa tarihinin en büyük yenilgisini Lübnan’da alan işgalci rejim, tıpkı 2008 yılında olduğu gibi ağır zayiatlar veriyor. Lübnan’a karadan girmeye çalışan işgal güçleri gerilla tektiği ile vur kaç yapılarak her gün onlarca işgalci İsrail askeri telef ediliyor.

“Seçkin kuvvetlerinden” 20’den fazla askeri öldü

Hizbullah, sosyal medya hesabından yapılan son açıklamaya göre işgal altındaki toprakların kuzeyinde Lübnan sınırı yakınındaki Malikiye bölgesinde Merkava tankının güdümlü füzeyle hedef alındığını ve tankın yandığını bildirdi. Açıklamada, saldırıda İsrail’in “seçkin kuvvetlerinden” 20’den fazla askerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

“Açıklama yapmayın”

Kayıplarının gün geçtikçe katlanması üzerine Siyonist savaş bakanı Yoav Gallant, halka ve yetkililere kayıplarla ilgili açıklama yapmaması yönünde çağrıda bulundu.