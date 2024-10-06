Şehit Reisi'nin evi müzeye dönüştürülüyor

Tahran Kent Konseyi Başkanı Mehdi Çemran, helikopter kazasında şehit olan İran'ın eski Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin evinin müzeye dönüştürüleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, 19 Mayıs Pazar günü Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık bölgede kötü hava koşulları nedeniyle kaza yaptı. Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken Reisi ile Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmami Ayetullah Muhammed Ali Al-i Haşim ve Cumhurbaşkanı'nı Koruma Birimi Komutanı General Seyyid Mehdi Musevi'nin olayda şehit olduğu açıklandı.